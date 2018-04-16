Компания построила макет первого 911-го с турбомотором

Пульс

Из кубиков Lego сделали полноразмерную копию Porsche 911

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16 апреля 2018

Компания Porsche построила из кубиков Lego полноразмерную копию спорткара 911 Turbo 3.0 – первого турбированного гражданского автомобиля марки, появившегося в 1970-х. Макет выставили в музее производителя в Штутгарте.

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Настоящий Porsche 911 Turbo 3.0 оснащался 260-сильным двигателем. В период с 1975-го по 1977 год компания выпустила 2819 таких автомобилей, после чего на смену машине пришел спорткар с 3,3-литровым мотором.

Современный Porsche 911 – Turbo и Turbo S – комплектуются моторами мощностью 540 и 607 лошадиных сил соответственно. «Сотню» суперкары набирают за 3,0 и 2,9 секунды.

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Большие кубики Lego были изготовлены компанией специально для этого проекта.

Ранее дебютировал полноразмерный макет болида Формулы-1, собранный из 349 911 кубиков Lego, копия суперкара McLaren 720S из 280 тысяч кубиков и пятиметровый Бэтмобиль, который весит 770 килограммов. На его постройку ушло 344 кубика Lego и 1833 часа работы.

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