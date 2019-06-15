Как смотреть Ле-Ман и другие соревнования 15-16 июня

24 часа Ле-Мана
• В эти выходные внимание автоспортивных болельщиков во всём мире будет приковано к легендарному марафону «24 часа Ле-Мана». В этом году соревнования будут проходить уже в 87-й раз. Как положено по традиции, в субботу 15 июня ровно в 15:00 по парижскому времени (то есть в 16:00 по Москве) судья даст отмашку французским флагом — тем самым дав старт самой знаменитой и престижной гонке на выносливость.
Соревнования проводятся в четырёх классах. Самые быстрые — это прототипы категории LMP1: как заводские болиды команды Toyota с гибридной силовой установкой, так и более простые машины частных команд, среди которых — и российский коллектив SMP Racing с двумя болидами BR1. От них внешне почти неотличимы болиды категории LMP2 — более простые технически, и снабженные одинаковыми турбомоторами мощностью около 600 лошадиных сил. Именно здесь на черно-оранжевом прототипе Aurus команды G-Drive Racing выступает наш Роман Русинов.
Наконец, есть два класса для спорткаров категории «Гран-Туризмо», построенных на основе серийных машин — Porsche 911, Ford GT, Ferrari 488, BMW M8, Chevrolet Corvette, Aston Martin Vantage. Это класс LMGTE-Pro для пилотов-профессионалов (здесь выставляются заводские и полузаводские команды) и LMGTE-Am, где вместе с профессионалами выступают гонщики-любители.
Без информации о происходящем на трассе вы не останетесь: следить за гонкой очень удобно. Во-первых, предусмотрена официальная интернет-трансляция: она платная, но совсем недорогая — нужно зарегистрироваться на сайте Чемпионата мира по длинным гонкам (FIA WEC) и заплатить 9,99 евро. Смотреть можно как через официальные приложения для устройств на операционной системе Apple iOS и Android, так и с компьютера, через веб-интерфейс. Во-вторых, целые сутки практически без перерывов гонку будет показывать телеканал Eurosport 1.
Кроме того, некоторые команды организуют свои собственные стримы с онборд-камер. В этом году такие трансляции устраивает швейцарский коллектив Rebellion Racing (LMP1) и фордовская заводская команда (LMGTE-Pro).
Если вы владеете английским языком, интересной будет передача Radio Le Mans: по ходу гонки радийщики обычно приглашают интересных гостей — действующих гонщиков, ветеранов Ле-Мана, руководителей команд. Также трансляция из студии должна быть доступна на канале в Youtube. Вещание не прекращается все 24 часа.
Наконец, разобраться с происходящим на трассе поможет «живая» таблица хронометража на официальном сайте гонки и текстовая трансляция там же.
WRC
• WRC, Ралли Сардиния — самое «убойное» в календаре чемпионата мира. Дороги столь ужасны, что просто добраться до финиша без поломок — уже успех. Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков началась уже в пятницу, в субботу она продолжится c 9:00 по Москве, в воскресенье — c 9:15.
Ралли-кросс
• Мировой ралли-кросс в Норвегии. На этот раз чемпионат пожалует на одну из старейших ралли-кроссовых трасс в норвежском городке Хелл. Здешний девиз — «Welcome to Hell!».
На этот раз «адские гонки» будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч! Арена». Для нас эти соревнования представляют особый интерес, ведь среди пилотов на 600-сильных полноприводниках есть и наш гонщик — казанец Тимур Тимерзянов, выступающий на Hyundai i20. Включайте телевизоры в 15:00 в воскресенье.
Дрифт
Соревнования по дрифту не сравнятся с Ле-Маном по престижности. Зато эффектности хоть отбавляй: всё в дыму, машины с рёвом и визгом колёс несутся боком в сантиметрах друг от друга... Кайф! Тем более, что российские спецы по езде боком входят в число лучших дрифтеров планеты.
В эти выходные в Нижнем Новгороде состоится третий этап самой престижной дрифт-серии в России: RDS GP. Следить за происходящим на автодроме «Нижегородское кольцо» можно на официальном Youtube-канале серии RDS GP. Квалификация стартует 15 июня в 11:00.