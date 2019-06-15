Как смотреть Ле-Ман и другие соревнования 15-16 июня

Соревнования проводятся в четырёх классах. Самые быстрые — это прототипы категории LMP1: как заводские болиды команды Toyota с гибридной силовой установкой, так и более простые машины частных команд, среди которых — и российский коллектив SMP Racing с двумя болидами BR1. От них внешне почти неотличимы болиды категории LMP2 — более простые технически, и снабженные одинаковыми турбомоторами мощностью около 600 лошадиных сил. Именно здесь на черно-оранжевом прототипе Aurus команды G-Drive Racing выступает наш Роман Русинов.

Наконец, есть два класса для спорткаров категории «Гран-Туризмо», построенных на основе серийных машин — Porsche 911, Ford GT, Ferrari 488, BMW M8, Chevrolet Corvette, Aston Martin Vantage. Это класс LMGTE-Pro для пилотов-профессионалов (здесь выставляются заводские и полузаводские команды) и LMGTE-Am, где вместе с профессионалами выступают гонщики-любители.