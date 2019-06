Как смотреть Ле-Ман и другие соревнования 15-16 июня

Если вы владеете английским языком, интересной будет передача Radio Le Mans: по ходу гонки радийщики обычно приглашают интересных гостей — действующих гонщиков, ветеранов Ле-Мана, руководителей команд. Также трансляция из студии должна быть доступна на канале в Youtube. Вещание не прекращается все 24 часа.

Наконец, разобраться с происходящим на трассе поможет «живая» таблица хронометража на официальном сайте гонки и текстовая трансляция там же.

WRC

• WRC, Ралли Сардиния — самое «убойное» в календаре чемпионата мира. Дороги столь ужасны, что просто добраться до финиша без поломок — уже успех. Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков началась уже в пятницу, в субботу она продолжится c 9:00 по Москве, в воскресенье — c 9:15.