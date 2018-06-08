Toyota GT86 сделали похожими на гоночные машины «24 часов Ле-Мана»

Британское подразделение компании Toyota в честь 86-й гонки «24 часа Ле-Мана» подготовило три специальных модификации модели GT86. Все автомобили посвящены известным лемановским машинам японской марки.

Первый автомобиль из спецсерии – бело-синий GT86 – выполнен в стилистике спортпрототипа Toyota TS010 образца 1992 года. Гоночная машина оснащалась десятицилиндровым бензиновым двигателем объемом 3,5 литра, выдававшим около 700 лошадиных сил.

Вторая новинка – с красно-белой окраской – сделана похожей на автомобиль TS020, также известной под именем Toyota GT-One. Он имел конструкцию из карбона и алюминия, оснащался твин-турбо «восьмеркой» объемом 3,6 литра и дважды занимал первое место на «Ле-Мане» в своем классе.

Третья машина построена в стиле гибридного спортпрототипа Toyota TS050, который выступал на «24 часах Ле-Мана» два года назад. Эта машина получила силовую установку суммарной мощностью 1000 лошадиных сил. Она имела 2,4-литровый 500-сильный твин-турбо V6, электромоторы на передней и задней оси, а также блок литий-ионных батарей.

На «Ле-Мане» 2016 года спортпрототип Toyota TS050 запомнился тем, что длительное время удерживая лидерство в гонке, сошел с дистанции на предпоследнем круге из-за дефекта соединения турбины и интеркулера. Тогда команда уступила победу коллективу Porsche.

Спецверсии купе GT86 получили, помимо новых окрасок кузовов, заниженную на 40 миллиметров подвеску, дополнительные элементы обвеса кузова, новый выпуск Milltek Sport и диски, выполненные в том же дизайне, что и колеса оригинальных спортпрототипов.

Машины построены в единственном экземпляре и не будут выпускаться серийно.