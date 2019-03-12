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12 марта, 13:14

В линейке Cupra появился «заряженный» полноприводный универсал

Компания представила 300-сильный Leon Cupra R ST

Марка Cupra, в прошлом году отделившаяся от Seat, представила «заряженный» универсал Leon Cupra R ST. В отличие от хэтчбека Seat Leon Cupra R модель предлагается не с передним, а полным приводом.

Под капотом Leon Cupra R ST установлен турбодвигатель 2.0 TSI, выдающий 300 лошадиных сил и 400 Нм момента. Он совмещен с семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом 4Drive. С нуля до «сотни» универсал разгоняется за 4,9 секунды (хэтчбек — за 5,5 секунды) и достигает максимальной скорости в 250 километров в час.

Новый Leon Cupra R ST отличается отрицательным развалом колес (по два градуса на передней и задней оси), четырьмя выхлопными патрубками, деталями обвеса из углепластика, 19-дюймовыми колесами и передними тормозами Brembo.

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Салон универсала отделан материалом «под карбон» с акцентами цвета меди и алькантарой. В оснащение «Купры» входят ковшеобразные кресла, цифровая «приборка» Digital Cockpit, медиакомплекс с восьмидюймовым дисплеем и возможностью подключения смартфонов.

Первые поставки Leon CUPRA R ST начнутся в этом месяце.

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