В линейке Cupra появился «заряженный» полноприводный универсал

Под капотом Leon Cupra R ST установлен турбодвигатель 2.0 TSI, выдающий 300 лошадиных сил и 400 Нм момента. Он совмещен с семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом 4Drive. С нуля до «сотни» универсал разгоняется за 4,9 секунды (хэтчбек — за 5,5 секунды) и достигает максимальной скорости в 250 километров в час.