В линейке Cupra появился «заряженный» полноприводный универсал

Под капотом Leon Cupra R ST установлен турбодвигатель 2.0 TSI, выдающий 300 лошадиных сил и 400 Нм момента. Он совмещен с семиступенчатым «роботом» DSG и полным приводом 4Drive. С нуля до «сотни» универсал разгоняется за 4,9 секунды (хэтчбек — за 5,5 секунды) и достигает максимальной скорости в 250 километров в час.
Новый Leon Cupra R ST отличается отрицательным развалом колес (по два градуса на передней и задней оси), четырьмя выхлопными патрубками, деталями обвеса из углепластика, 19-дюймовыми колесами и передними тормозами Brembo.
Салон универсала отделан материалом «под карбон» с акцентами цвета меди и алькантарой. В оснащение «Купры» входят ковшеобразные кресла, цифровая «приборка» Digital Cockpit, медиакомплекс с восьмидюймовым дисплеем и возможностью подключения смартфонов.
Первые поставки Leon CUPRA R ST начнутся в этом месяце.