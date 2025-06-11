Новая марка Chery, которую ждут в России, вышла на зарубежные рынки

Бренд Lepas запущен в Юго-Восточной Азии

Новый автобренд Lepas, который ждут в России, вышел за пределы Китая. Индонезия стала первым экспортным рынком для очередного суббренда Chery, марки Lepas — ранее ее зарегистрировали и в России. Российское представительство Chery активно делится новостями о Lepas, из чего можно сделать вывод, что наш рынок готовят к ее запуску. В пресс-службе рассказали, что первенцем бренда станет кроссовер L8, который поступит в продажу в Юго-Восточной Азии в четвертом квартале этого года.