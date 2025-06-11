Новая марка Chery, которую ждут в России, вышла на зарубежные рынки

Новая марка Chery, которую ждут в России, вышла на зарубежные рынкиБренд Lepas запущен в Юго-Восточной Азии
Премьера Lepas L8 состоится на международном автосалоне в Индонезии — Indonesia International Auto Show. Кроссовер предложат с двумя вариантами силовой установки — гибридной (PHEV) и традиционной бензиновой (ICE). В обеих версиях вседорожник оснащается рядной «турбочетверкой» объемом 2,0 литра. Запас хода гибрида составит более 1300 километров, а расход топлива заявлен на уровне 4,5 литра на 100 километров. Будет у L8 и электрический вариант, который на одном заряде сможет проезжать до 700 километров.
Было озвучено предположение, что Lepas L8 будет технически унифицирован с Tiggo 9 (Tiggo 8L в Китае). Салон же автомобиля, который уже засветился на фотографиях, напоминает о Jaecoo J7 — сходство в вертикально ориентированном экране мультимедийной системы, которая работает на базе процессора Snapdragon 8155 от Qualcomm и поддерживает голосовое управление на основе искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что Lepas уже подписала соглашения о сотрудничестве с 32 стратегическими партнерами из разных стран, а еще с 67 находится в стадии активных переговоров. Вероятно, в этом списке есть и Россия, хотя официально это пока не подтверждено.