Chery раскрыла характеристики кроссовера Lepas L8

Lepas L8 оказался крупнее, чем предполагалось изначально: в длину он достигает почти 4,69 метра при колесной базе в 2,8 метра, тогда как ранее сообщалось о расстоянии между осями, равном 2,7 метра. Журналисты сделали из этого вывод, что L8 построен не на базе Tiggo 8 Plus, а на основе модели, в России известной как Tiggo 9 (Tiggo 8L в Китае).