Сноубордист проехал на буксире за Maserati Levante и установил рекорд

Пульс

Maserati Levante разогнал сноубордиста до 152 километров в час

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20 февраля 2018

Британский сноубордист Джейми Барро установил новый рекорд скорости, проехав на буксире у кроссовера Maserati Levante со скоростью 151,57 километра в час. Заезд прошел на замерзшем озере Санкт-Мориц, Швейцария. Предыдущий рекорд — 99,87 километра в час — также принадлежит Барро.

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Для подтверждения рекорда со стороны представителей Книги Гиннеса было выполнено два заезда в обоих направлениях. На специальной подготовленной площадке длиной 900 метров Maserati Levante смог разогнаться до 151,57 километра в час, а затем до 147,72 километра в час. Средняя скорость — 149,65 километра в час — зафиксирована как официальный рекорд.

Принявший участие в рекордном заезде кроссовер Maserati — это модификация S, которая оснащается трехлитровым твин-турбо двигателем V6 мощностью 430 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. Коробка — восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер оборудован системой полного привода, механическим дифференциалом повышенного трения и внедорожным режимом управляющей электроники. Обут Levante был в шипованные покрышки Pirelli Scorpion Winter.

На российском рынке Maserati Levante доступен с бензиновыми моторами мощностью 350 и 430 сил, а также 275-сильным дизелем. Цены на модель начинаются от 5 460 000 рублей.

В октябре 2017 году универсал Jaguar XF Sportbrake разогнал британского лыжника Грэхема Белла до 189,07 километра в час, превзойдя предыдущее достижение более чем на 76 километров в час. Рекорд был установлен на испытательном полигоне Jaguar Land Rover в шведском Арьеплуге при температуре минус 28 градусов Цельсия.

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