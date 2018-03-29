Maserati представила Levante с «восьмеркой» Ferrari

Компания Maserati представила в Нью-Йорке самую мощную и быструю серийную модель в истории — внедорожник Levante Trofeo. Новинка получила «восьмерку» Ferrari и особый «гоночный» режим движения Corsa с лаунч-контролем и динамической системой контроля устойчивости IVC.

Maserati Levante Trofeo оснащается 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 590 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Агрегат укомплектован новыми турбонагнетателями, головками блока цилиндров, распредвалами и клапанами, для него переписана программа работы электронного блока управления.

«Восьмерка» сочетается с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Q4. До «сотни» Levante Trofeo способен разгоняться за 3,9 секунды, а его максимальная скорость отныне превышает 300 километров в час.

От обычной версии внедорожника Trofeo отличается 22-дюймовыми колесными дисками, измененными боковыми вентиляционными прорезями, вертикальными «лезвиями» в передних воздухозаборниках и сплиттером из углепластика. Из композита выполнены вставки на боковых накладках кузова, горизонатальная накладка заднего бампера, крышка двигателя и элементы интерьера.

В оснащение Levante Trofeo входит матричная светодиодная оптика, спортивные сиденья с отделкой кожей, аудиосистема Bowers & Wilkins с 17 динамиками и спортивные тормозные механизмы.

Для клиентов в США и Канаде Maserati выпустит лимитированную серию Levante Trofeo launch edition. Внедорожник можно будет окрасить в один из восьми уникальных цветов, а доступен он будет с 21- или 22-дюймовыми колесными дисками и салоном с отделкой черной кожей с желтой прострочкой. Цена машин из лимитированной серии пока не сообщается.

До этого самой мощной машиной в модельном ряду Maserati были седан Quattroporte GTS. Четырехдверка также оснащалась 3,8-литровой «восьмеркой», отдача которой составляла 530 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента.