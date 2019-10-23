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15:05

Универсал Subaru Levorg получит новый турбодвигатель

Предсерийный прототип модели следующего поколения показали в Токио

На автосалоне в Токио состоялся публичный дебют прототипа универсала Subaru Levorg следующего поколения. Серийная модель получит новый турбооппозитник и усовершенствованный комплекс безопасности EyeSight.

Основой «Леворга» следующего поколения станет модульная «тележка» Subaru Global Platform (SGP), а в роли силовой установки выступит новый 1,8-литровый наддувный оппозитный двигатель с непосредственным впрыском. Мощность агрегата неизвестна, но при малых нагрузках он может работать на обедненной смеси, что позволит экономить топливо. Вариатор Lineartronic, как ожидается, останется в строю.

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Среди других новшеств Subaru Levorg — комплекс EyeSight нового поколения. Он оснащен не только фронтальной камерой с увеличенным углом обзора, как раньше, но и четырьмя радарами, которые обеспечивают 360-градусный контроль пространства вокруг автомобиля. Например, они могут заметить приближающийся автомобиль на перекрестках в условиях недостаточной видимости.

Кроме того, отныне навигация с картами высокого разрешения помогает адаптивному круиз-контролю определить место, где машине необходимо замедлиться, например, перед крутыми поворотами, а ещё в стандартное оснащение универсала включена система информирования о ДТП.

Внешне новый Subaru Levorg напоминает концепт Viziv Tourer 2018 года. Стилистика модели основана на философии Dynamic x Solid, но дополнена концепцией Bolder, которая акцентирует внимание на характере каждого автомобиля в линейке Subaru.

Продажи универсала начнутся в Японии во второй половине 2020 года.