Универсал Subaru Levorg получит новый турбодвигатель

Основой «Леворга» следующего поколения станет модульная «тележка» Subaru Global Platform (SGP), а в роли силовой установки выступит новый 1,8-литровый наддувный оппозитный двигатель с непосредственным впрыском. Мощность агрегата неизвестна, но при малых нагрузках он может работать на обедненной смеси, что позволит экономить топливо. Вариатор Lineartronic, как ожидается, останется в строю.
Среди других новшеств Subaru Levorg — комплекс EyeSight нового поколения. Он оснащен не только фронтальной камерой с увеличенным углом обзора, как раньше, но и четырьмя радарами, которые обеспечивают 360-градусный контроль пространства вокруг автомобиля. Например, они могут заметить приближающийся автомобиль на перекрестках в условиях недостаточной видимости.
Кроме того, отныне навигация с картами высокого разрешения помогает адаптивному круиз-контролю определить место, где машине необходимо замедлиться, например, перед крутыми поворотами, а ещё в стандартное оснащение универсала включена система информирования о ДТП.
Внешне новый Subaru Levorg напоминает концепт Viziv Tourer 2018 года. Стилистика модели основана на философии Dynamic x Solid, но дополнена концепцией Bolder, которая акцентирует внимание на характере каждого автомобиля в линейке Subaru.
Продажи универсала начнутся в Японии во второй половине 2020 года.