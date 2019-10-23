Универсал Subaru Levorg получит новый турбодвигатель

Среди других новшеств Subaru Levorg — комплекс EyeSight нового поколения. Он оснащен не только фронтальной камерой с увеличенным углом обзора, как раньше, но и четырьмя радарами, которые обеспечивают 360-градусный контроль пространства вокруг автомобиля. Например, они могут заметить приближающийся автомобиль на перекрестках в условиях недостаточной видимости.

Кроме того, отныне навигация с картами высокого разрешения помогает адаптивному круиз-контролю определить место, где машине необходимо замедлиться, например, перед крутыми поворотами, а ещё в стандартное оснащение универсала включена система информирования о ДТП.