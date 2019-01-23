Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:16

В США растянули удлиненный Cadillac Escalade еще на метр (и добавили ему звездное небо)

Калифорнийский тюнер Lexani Motorcars построил 6,5-метровый внедорожник

Калифорнийская компания Lexani Motorcars представила растянутый вариант удлиненного Cadillac Escalade ESV. Спецверсия получила название Viceroy Edition.
Загрузка...

Длина внедорожника составляет 5697 миллиметров, однако в ателье растянули автомобиль еще на 762 миллиметра – почти до шести с половиной метров. Пассажирский отсек отделен от передней части салона, а его высота увеличена. Сзади установлены четыре кресла, обшитых кожей, отдельная система кондиционирования и видеоконференции.

>
Reload
1 / 3

Задний пассажирский салон оборудован 48-дюймовым телевизором с изогнутым экраном, планшетами iPad Pro с магнитными зарядками, компьютером Mac Mini, приставкой Playstation 4, холодильником для шампанского и держателями для бокалов, а также потолком со звездным небом.

Загрузка...

За доплату для машины можно заказать бронирование по классу B7, которое выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62.

Стоимость такого автомобиля не уточняется.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...