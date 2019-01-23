В США растянули удлиненный Cadillac Escalade еще на метр (и добавили ему звездное небо)

Длина внедорожника составляет 5697 миллиметров, однако в ателье растянули автомобиль еще на 762 миллиметра – почти до шести с половиной метров. Пассажирский отсек отделен от передней части салона, а его высота увеличена. Сзади установлены четыре кресла, обшитых кожей, отдельная система кондиционирования и видеоконференции.
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Задний пассажирский салон оборудован 48-дюймовым телевизором с изогнутым экраном, планшетами iPad Pro с магнитными зарядками, компьютером Mac Mini, приставкой Playstation 4, холодильником для шампанского и держателями для бокалов, а также потолком со звездным небом.
За доплату для машины можно заказать бронирование по классу B7, которое выдерживает выстрелы пулями калибра 7.62.
Стоимость такого автомобиля не уточняется.