В США растянули удлиненный Cadillac Escalade еще на метр (и добавили ему звездное небо)

Длина внедорожника составляет 5697 миллиметров, однако в ателье растянули автомобиль еще на 762 миллиметра – почти до шести с половиной метров. Пассажирский отсек отделен от передней части салона, а его высота увеличена. Сзади установлены четыре кресла, обшитых кожей, отдельная система кондиционирования и видеоконференции.