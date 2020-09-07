У седана Lexus ES появилась новая версия в России

Внешне спецверсию можно опознать по 18-дюймовым дискам и серебристым накладкам с логотипом Lexus на порогах. В салоне установлен дисплей мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а на центральной панели – слот для беспроводной зарядки смартфона. Также в список оснащения включены электрообогрев мультифункционального рулевого колеса и лобового стекла, датчик дождя, десять подушек безопасности, системы распределения тормозных усилий и курсовой устойчивости, а также функция помощи при старте на склоне.