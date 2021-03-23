Раскрыт силуэт нового электрического концепт-кара Lexus

Название шоу-кара все еще держат в секрете, однако некоторые подробности о нем уже есть. В основу концептуального электромобиля ляжет платформа e-TNGA, электрическая версия модульной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Судя по новому тизеру, на котором можно рассмотреть силуэт новинки, это будет фастбек, причем с внушительным дорожным просветом.
На более ранних изображениях показали светящуюся надпись Lexus на двери багажника, спойлер, тонкие светодиодные задние фонари, расположенные горизонтально, и крышу, визуально разделенную на два сегмента. Спереди установлена оптикой сложной формы и заглушка вместо радиаторной решетки, которую венчает логотип Lexus с подсветкой.
Фото: Lexus
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Пока безымянный концепт первым получит инновационный полный привод Direct4: на каждой оси установят по электромотору, а интеллектуальная система будет непрерывно контролировать равномерное распределение тяги между ними и обеспечивать тормозное усилие на все четыре колеса.
Ранее в Lexus заявили, что система Direct4 Direct4 сможет адаптироваться как под конкретные дорожные условия, и «обеспечит лучшие управляемость и контроль, а также снижение уровня шума». Больше технических подробностей, в том числе об электрической силовой установке концепта, раскроют во время презентации. Тогда же Lexus поделится и серийными перспективами новинки.