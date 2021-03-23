23 марта, 16:23

Раскрыт силуэт нового электрического концепт-кара Lexus

Японская марка опубликовала очередной тизер электромобиля, который получит новую систему полного привода

Тизер нового электрокара Lexus © Lexus
Лиза Будрина
Компания Lexus анонсировала премьеру концептуального электрического фастбека, который первым среди всех моделей марки получит новую систему полного привода Direct4. Новинку полностью рассекретят 30 марта 2021 года.

Название шоу-кара все еще держат в секрете, однако некоторые подробности о нем уже есть. В основу концептуального электромобиля ляжет платформа e-TNGA, электрическая версия модульной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Судя по новому тизеру, на котором можно рассмотреть силуэт новинки, это будет фастбек, причем с внушительным дорожным просветом.

На более ранних изображениях показали светящуюся надпись Lexus на двери багажника, спойлер, тонкие светодиодные задние фонари, расположенные горизонтально, и крышу, визуально разделенную на два сегмента. Спереди установлена оптикой сложной формы и заглушка вместо радиаторной решетки, которую венчает логотип Lexus с подсветкой.

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Ранние тизеры электрокара Lexus

Фото: Lexus

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Пока безымянный концепт первым получит инновационный полный привод Direct4: на каждой оси установят по электромотору, а интеллектуальная система будет непрерывно контролировать равномерное распределение тяги между ними и обеспечивать тормозное усилие на все четыре колеса.

Ранее в Lexus заявили, что система Direct4 Direct4 сможет адаптироваться как под конкретные дорожные условия, и «обеспечит лучшие управляемость и контроль, а также снижение уровня шума». Больше технических подробностей, в том числе об электрической силовой установке концепта, раскроют во время презентации. Тогда же Lexus поделится и серийными перспективами новинки.

Источник: Lexus