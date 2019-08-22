Lexus рассказал о первом электрокаре

Подробностей о новинке пока не раскрывают. В интервью Autocar глава марки рассказал, что новичок получит информационно-развлекательную панель «нового уровня», которая будет расположена по обе стороны от рулевого колеса. По словам представителей Lexus, именно технологичность станет основным лейтмотивом городского электрокара.

Lexus уже давно заявил о своих планах по выходу на рынок электромобилей. К 2025 году на рынке должны появиться сразу 10 новых электрических моделей, созданных совместно с Toyota. Руководитель люксового суббренда также отметил в интервью, что марка возлагает огромные надежды на мотор-колеса, хотя и признал, что на доработку такой технологии еще уйдут годы.