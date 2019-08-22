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16:31

Lexus рассказал о первом электрокаре

Концепт представят в конце октября на домашнем автосалоне в Токио

Первый электрический Lexus, который представят на октябрьском автосалоне в Токио, будет городским хэтчбеком с футуристичным дизайном. Об этом рассказал вице-президент марки Коджи Сато.

Пока что у концепта нет даже имени, но по словам представителей марки, городской хэтчбек получит самый футуристичный дизайн из всех моделей Lexus. Ожидается, что вдохновение для будущей новинки дизайнеры почерпнут из концепта 2015 года LF-SA. Он представлял собой 3,4-метровый автомобиль с посадочной формулой 2+2 и проекционным «голографическим» дисплеем в салоне.

Концепт-кар Lexus LF-SA

Подробностей о новинке пока не раскрывают. В интервью Autocar глава марки рассказал, что новичок получит информационно-развлекательную панель «нового уровня», которая будет расположена по обе стороны от рулевого колеса. По словам представителей Lexus, именно технологичность станет основным лейтмотивом городского электрокара.

Lexus уже давно заявил о своих планах по выходу на рынок электромобилей. К 2025 году на рынке должны появиться сразу 10 новых электрических моделей, созданных совместно с Toyota. Руководитель люксового суббренда также отметил в интервью, что марка возлагает огромные надежды на мотор-колеса, хотя и признал, что на доработку такой технологии еще уйдут годы.

Рендер нового электрокара Lexus

Autocar

Финальная внешность электрической модели все еще находится в стадии утверждения, но начальник отдела дизайна Коичи Суга пообещал, что фирменная решетка радиатора не исчезнет полностью, несмотря на переход на электротягу.

По его словам, решетка радиатора, хотя и не имеет никакой практической пользы для электромобиля, не должна исчезать полностью, поскольку успела стать своеобразной визитной карточкой бренда. Но, добавил он, для электромобилей марка создаст нечто более футуристичное и нетрадиционное.

Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Токио, который откроется 24 октября. На сегодняшний день никаких сроков выхода модели на рынок или ориентировочной стоимости марка не называет, но не исключено, что в рамках премьеры появятся новые подробности.