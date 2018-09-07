Lexus показал первое изображение «четвертого флагмана»

Компания Lexus опубликовала в социальных сетях первое изображение своего «четвертого флагмана», который дополнит линейку, состоящую из моделей LS, LX и LC. При этом японский производитель не дает четких указаний, что это будет именно автомобиль. Например, это может быть продукт из линейки аксессуаров.