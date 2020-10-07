Представлен брутальный внедорожник Lexus для женщин

По задумке авторов, в экипаж экспедиционного Lexus J201 войдут только женщины. Он построен в единственном экземпляре и уже 8 октября, в четверг, примет участие в пробеге по пустыням штатов Калифорния и Невада. 10-дневный марафон называется The Rebelle Women’s Off-Road Auto Navigation Event и рассчитан только на женщин. Протяжённость маршрута составляет две тысячи километров.

От стандартного полноразмерного внедорожника LX570, который был взят за основу, новинка отличается брутальным обвесом, подвеской Icon Vehicle Dynamics с новыми рычагами, увеличенным клиренсом (на 50 миллиметров спереди и 25 миллиметров сзади), а также тормозными дисками с колодками Super Sport Performance и 17-дюймовыми дисками Evo Corse DakarZero с внедорожными шинами General Grabber X3.