Представлен брутальный внедорожник Lexus для женщин

По задумке авторов, в экипаж экспедиционного Lexus J201 войдут только женщины. Он построен в единственном экземпляре и уже 8 октября, в четверг, примет участие в пробеге по пустыням штатов Калифорния и Невада. 10-дневный марафон называется The Rebelle Women’s Off-Road Auto Navigation Event и рассчитан только на женщин. Протяжённость маршрута составляет две тысячи километров.
От стандартного полноразмерного внедорожника LX570, который был взят за основу, новинка отличается брутальным обвесом, подвеской Icon Vehicle Dynamics с новыми рычагами, увеличенным клиренсом (на 50 миллиметров спереди и 25 миллиметров сзади), а также тормозными дисками с колодками Super Sport Performance и 17-дюймовыми дисками Evo Corse DakarZero с внедорожными шинами General Grabber X3.
Фото: Expedition Overland
Из других изменений – бампер CBI Offroad с дополнительным блоком освещения Rigid Industries, лестница сзади, упоры с канистрами для топлива и кронштейн с запаской на багажной двери. В движение экспедиционный женский Lexus J201 приводит форсированный до 550 лошадиных сил мотор V8 объёмом 5,7-литров с компрессором Magnusson TVS 1900.
Автопроизводители периодически выпускают особые версии автомобилей, рассчитанных на женскую аудиторию. Как правило, такие машины выкрашены в розовый цвет, например, как Toyota Passo Moda Charm для японского рынка, которая появилась весной 2020 года.