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23:59

Lexus прекратил продажи одной модели в России

С российского рынка снова ушёл младший седан Lexus IS

© Lexus
Компания Lexus свернула российские продажи компактного седана IS — модель исчезла с официального сайта марки. Причиной ухода стал мизерный спрос: за шесть месяцев 2019 года японский бренд сумел продать всего 37 машин.

Российский филиал Lexus прекращает продажу модели IS во второй раз: впервые компактный седан покинул местную гамму в 2016 году. В апреле прошлого года «четырёхдверку» после рестайлинга вернули, но за полтора года седан так и не обрёл популярность. Дополнительным фактором для сворачивания продаж стало скорое окончание сертификата Одобрения типа транспортного средства — срок действия документа закончится в декабре.

Компактный седан продавался в России в единственной версии IS 300 с безальтернативным 245-сильным 2,0-литровым турбомотором, 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Для модели предлагали три варианта оснащения с базовой ценой в 2,3 миллиона рублей, однако ближе к концу продаж в наличии у дилеров были машины только в «средней» комплектации Executive за 2,6 миллиона рублей.

Конкуренты Lexus IS предлагали большую вариативность и продавались намного лучше, например BMW 3-Series нашла за полгода 2799 покупателей, Mercedes-Benz C-Class — 2364, а корейский Genesis G70 — 711.

В представительстве Lexus не исключают, что IS вернётся в Россию в третий раз после смены поколения. Ожидается, что новый IS дебютирует в 2021 году и «позаимствует» 3,0-литровую бензиновую наддувную «шестёрку» у Toyota Supra.