Lexus прекратил продажи одной модели в России

Российский филиал Lexus прекращает продажу модели IS во второй раз: впервые компактный седан покинул местную гамму в 2016 году. В апреле прошлого года «четырёхдверку» после рестайлинга вернули, но за полтора года седан так и не обрёл популярность. Дополнительным фактором для сворачивания продаж стало скорое окончание сертификата Одобрения типа транспортного средства — срок действия документа закончится в декабре.

Компактный седан продавался в России в единственной версии IS 300 с безальтернативным 245-сильным 2,0-литровым турбомотором, 8-ступенчатым «автоматом» и задним приводом. Для модели предлагали три варианта оснащения с базовой ценой в 2,3 миллиона рублей, однако ближе к концу продаж в наличии у дилеров были машины только в «средней» комплектации Executive за 2,6 миллиона рублей.