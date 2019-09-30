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14:02

Седан Lexus IS опять покинул российский рынок

Компания осталась недовольна низкими продажами модели

Компания Lexus во второй раз решила прекратить поставки седана IS на российский рынок из-за низких показателей продаж. С сайта модель уже убрали, а дилеры начали распродавать остатки.

Для Lexus IS это уже второй провал на отечественном рынке — в прошлый раз седан перестали привозить к дилерам в 2016 году. Тогда причиной тоже стали низкие продажи.

Спустя два года, производитель решил дать «младшему» седану еще один шанс в апреле 2018 года он вернулся в Россию. Но вторая попытка оказалась еще менее успешной, и модель опять сняли с продаж. Это произошло всего через полтора года после возвращения.

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Модель Lexus IS оснащалась двухлитровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил и восьмидиапазонным «автоматом». На разгон с места до «сотни» она тратила семь секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке 230 километров в час.

В последнее время на российском рынке была доступна только модификация Executive, которая раньше была средней комплектацией. Базовую Comfort и топовую F Sport Executive убрали из перечня до завершения поставок модели. Стоимость оставшейся версии начиналась от 2 609 000 рублей.