Седан Lexus IS опять покинул российский рынок

Для Lexus IS это уже второй провал на отечественном рынке — в прошлый раз седан перестали привозить к дилерам в 2016 году. Тогда причиной тоже стали низкие продажи.

Спустя два года, производитель решил дать «младшему» седану еще один шанс – в апреле 2018 года он вернулся в Россию. Но вторая попытка оказалась еще менее успешной, и модель опять сняли с продаж. Это произошло всего через полтора года после возвращения.