Lexus LC 500 стал кабриолетом

Компания Lexus не сообщила динамические характеристики кабриолета. Под капотом тот же 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью 477 лошадиных сил и крутящим моментом 540 Нм, трансмиссия автоматическая, десятидиапазонная, привод — на задние колёса. По сравнению с купе для европейского рынка кабриолет тяжелее примерно на 80 килограммов.

Особенности интерьера кабриолета LC — легкосплавные педали, фоновая подсветка и 10,3-дюймовая мультимедиасистема, совместимая со смартфонами. В базовую комплектацию входит комплекс систем активной безопасности, в том числе ассистент контроля полосы, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальные фары дальнего света и система контроля слепых зон при движении задним ходом.