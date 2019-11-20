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10:45

Lexus LC 500 стал кабриолетом

Представлена серийная версия модели с открытым верхом

© Lexus
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютирует версия Lexus LC 500 с убирающейся крышей. Новинку можно будет заказать с чёрным или бежевым мягким верхом, а гамма основых цветов состоит из десяти оттенков. Изменения в технической части свелись к улучшению плавности хода, увеличению жёсткости кузова и доработке систем вентиляции и отопления салона.

Компания Lexus заявляет, что механизм складывания крыши работает на скорости до 50 километров в час. Процесс занимает 15-16 секунд. Структура мягкого верха состоит из четырёх слоев: подобное решение позволило сохранить на кабриолете плавный изгиб крыши, идентичный купе. Внешние отличия Lexus LC в разных типах кузова сводятся к иному оформлению крышки багажника и цветовой гамме.

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На LC 500 Convertible усовершенствована салонная система отопления и кондиционирования. Для комфорта перемещения с открытым верхом климатическая установка настроена на подогрев верхней части кузова: акцент сделан на зону вокруг шеи и обогрев рулевого колеса. Кроме того, производитель позаботился о защитном экране, уменьшающем шум ветра на высоких скоростях.

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Компания Lexus не сообщила динамические характеристики кабриолета. Под капотом тот же 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью 477 лошадиных сил и крутящим моментом 540 Нм, трансмиссия автоматическая, десятидиапазонная, привод — на задние колёса. По сравнению с купе для европейского рынка кабриолет тяжелее примерно на 80 килограммов.

Особенности интерьера кабриолета LC — легкосплавные педали, фоновая подсветка и 10,3-дюймовая мультимедиасистема, совместимая со смартфонами. В базовую комплектацию входит комплекс систем активной безопасности, в том числе ассистент контроля полосы, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальные фары дальнего света и система контроля слепых зон при движении задним ходом.

Продажи Lexus LC 500 с открытым верхом в США начнутся летом 2020 года. Цены на новинку пока держатся в секрете. Известно, что Lexus начнёт выпуск кабриолета с лимитированной серии Inspiration Series. Её особенность будет синяя крыша, двухцветные 21-дюймовые диски и особые акценты в салоне. Тираж ограничат сотней экземпляров. Первый кабриолет продадут на аукционе Barrett-Jackson, который пройдёт с 11 по 19 января.

В России купе Lexus LC предлагается только в версии LC 500 Sport+ с атмосферным пятилитровым двигателем и начальной ценой 8,4 миллиона рублей.