В модельном ряду Lexus появился минивэн

Lexus LM оборудован двумя индивидуальными креслами второго ряда с подогревом, вентиляцией, множеством настроек положения и функцией массажа. Они разделены центральным подлокотником с интегрированной сенсорной панелью управления климатической и мультимедийной системами.

Пассажиры сидят за перегородкой с электрохроматическим стеклом, в нижнюю часть которой встроен 26-дюймовый дисплей. Среди других особенностей — аудиосистема с 19 динамиками и холодильник объемом 14 литров для двух бутылок вина или шампанского. Также будет доступна версия машины с салоном на семь мест