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14:43

В модельном ряду Lexus появился минивэн

Машину предложат покупателям в ряде азиатских стран

На автосалоне в Шанхае состоялась мировая премьера первого в истории компании Lexus минивэна. Модель с индексом LM разработана эксклюзивно для китайского рынка, но будет продаваться и в других странах азиатского региона. Однообъемник построен на базе Toyota Alphard и от донора отличается внешностью, а также оформление салона.

Во внешности нового Lexus LM используется традиционная для марки массивная решетка радиатора, узкие фары и множество острых граней. От «Альфарда» минивэн Lexus отличается иным оформлением передней части, задними фонарями и декором. Существенные перемены произошли и в интерьере, где второй ряд сидений отделен от переднего перегородкой.

Lexus LM оборудован двумя индивидуальными креслами второго ряда с подогревом, вентиляцией, множеством настроек положения и функцией массажа. Они разделены центральным подлокотником с интегрированной сенсорной панелью управления климатической и мультимедийной системами.

Пассажиры сидят за перегородкой с электрохроматическим стеклом, в нижнюю часть которой встроен 26-дюймовый дисплей. Среди других особенностей — аудиосистема с 19 динамиками и холодильник объемом 14 литров для двух бутылок вина или шампанского. Также будет доступна версия машины с салоном на семь мест

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Первый минивэн Lexus предложат в двух модификациях: LM350 и LM300h. Первая будет оснащаться 3,5-литровым мотором V6 (301 лошадиная сила), вторая — гибридной силовой установкой с «атмосферником» 2.5 суммарной мощностью 197 лошадиных сил. Привод может быть передним или полным.

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