В модельном ряду Lexus появился минивэн

Во внешности нового Lexus LM используется традиционная для марки массивная решетка радиатора, узкие фары и множество острых граней. От «Альфарда» минивэн Lexus отличается иным оформлением передней части, задними фонарями и декором. Существенные перемены произошли и в интерьере, где второй ряд сидений отделен от переднего перегородкой.
Lexus LM оборудован двумя индивидуальными креслами второго ряда с подогревом, вентиляцией, множеством настроек положения и функцией массажа. Они разделены центральным подлокотником с интегрированной сенсорной панелью управления климатической и мультимедийной системами.
Пассажиры сидят за перегородкой с электрохроматическим стеклом, в нижнюю часть которой встроен 26-дюймовый дисплей. Среди других особенностей — аудиосистема с 19 динамиками и холодильник объемом 14 литров для двух бутылок вина или шампанского. Также будет доступна версия машины с салоном на семь мест
Первый минивэн Lexus предложат в двух модификациях: LM350 и LM300h. Первая будет оснащаться 3,5-литровым мотором V6 (301 лошадиная сила), вторая — гибридной силовой установкой с «атмосферником» 2.5 суммарной мощностью 197 лошадиных сил. Привод может быть передним или полным.