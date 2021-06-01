Обновленный Lexus LS проверили тестом «на лося»

Лучшей попыткой стал заезд на куда более низкой скорости – всего 71 километр в час. Пилоту удалось не задеть ни одного препятствия, но, как отмечает издание, для этого пришлось потренироваться. Для сравнения, Mercedes-Benz S-класса, протестированный 77km.com, справился с тестом на скорости 74 километра в час. Однако и весит он меньше – 2140 килограммов против 2400 у LS.

Журналисты отметили, что лучше всего японский автомобиль ведет себя на скоростных магистралях, с легкими неровностями которых «отлично справляется» его подвеска. Кроме этого, они похвалили седан за грамотную работу ESP и отличное прохождение испытания «змейка».

В начале мая «лосиный тест» сдал европейский Renault Arkana. «Переставку» удалось выполнить на скорости 77 километров в час, что сравнимо с показателями обновленного Volkswagen Tiguan и актуального универсала BMW 3-Series.