Старый Lexus LX470 превратили в экспедиционный внедорожник

Прежний владелец внедорожника приобрёл его в 2019 году и, заручившись поддержкой профессионалов, занялся масштабной доработкой. Подвеску LX470 приподняли на 6,35 сантиметра, установили амортизаторы RadFlo и 17-дюймовые диски с покрышками BFGoodrich KO2 A/T. На крыше закрепили палатку, солнечные панели, систему подачи горячей воды и дополнительные места для хранения. Сзади прикрутили кронштейны для канистр с топливом и запаски, а спереди – дополнительный блок освещения.
Силовую установку трогать не стали. Экспедиционный Lexus LX470 приводит в движение 4,7-литровый двигатель V8, который выдаёт 238 лошадиных сил и сочетается с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Единственное изменение – замена звеньев понижающей передачи, благодаря чему передаточное отношение изменилось с 2,488:1 до 3,12:1.
Текущая ставка на Lexus LX470 с пробегом около 200 тысяч километров составляет 35 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей), что почти вдвое меньше стоимости проекта. Однако цена может вырасти – до закрытия торгов осталось четыре дня.