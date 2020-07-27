Старый Lexus LX470 превратили в экспедиционный внедорожник

Прежний владелец внедорожника приобрёл его в 2019 году и, заручившись поддержкой профессионалов, занялся масштабной доработкой. Подвеску LX470 приподняли на 6,35 сантиметра, установили амортизаторы RadFlo и 17-дюймовые диски с покрышками BFGoodrich KO2 A/T. На крыше закрепили палатку, солнечные панели, систему подачи горячей воды и дополнительные места для хранения. Сзади прикрутили кронштейны для канистр с топливом и запаски, а спереди – дополнительный блок освещения.