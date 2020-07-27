27 июля, 11:55

Старый Lexus LX470 превратили в экспедиционный внедорожник

Автомобиль пустят с молотка на площадке Bring a Trailer

© Bringatrailer.com
Лиза Будрина
На сайте Bring a Trailer появился необычный лот: 15-летний Lexus LX470, который превратили в автомобиль для экспедиций. Причем в проекте приняли участие специалисты Toyota, а общий бюджет составил 64 тысячи долларов (более 4,5 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Прежний владелец внедорожника приобрёл его в 2019 году и, заручившись поддержкой профессионалов, занялся масштабной доработкой. Подвеску LX470 приподняли на 6,35 сантиметра, установили амортизаторы RadFlo и 17-дюймовые диски с покрышками BFGoodrich KO2 A/T. На крыше закрепили палатку, солнечные панели, систему подачи горячей воды и дополнительные места для хранения. Сзади прикрутили кронштейны для канистр с топливом и запаски, а спереди дополнительный блок освещения.

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Силовую установку трогать не стали. Экспедиционный Lexus LX470 приводит в движение 4,7-литровый двигатель V8, который выдаёт 238 лошадиных сил и сочетается с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Единственное изменение замена звеньев понижающей передачи, благодаря чему передаточное отношение изменилось с 2,488:1 до 3,12:1.

Текущая ставка на Lexus LX470 с пробегом около 200 тысяч километров составляет 35 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей), что почти вдвое меньше стоимости проекта. Однако цена может вырасти до закрытия торгов осталось четыре дня.

Источник: Bringatrailer.com