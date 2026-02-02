Lexus попрощается с моделью LC

Производство флагманского купе Lexus LC 500 будет официально прекращено в августе 2026. Об этом сообщило издание Road&Track со ссылкой на официальное уведомление автокомпании, адресованное дилерам, которое подтвердил представитель бренда.

Купе, дебютировавшее в 2017 году, на протяжении многих лет оставалось нишевой моделью. К декабрю 2025 года общие мировые продажи Lexus LC превысили 15 тыс. экземпляров, а особой редкостью стала гибридная версия: только 8 машин LC 500h реализовал в 2024 году

На протяжении 9 лет Lexus LC выпускался в различных спецсериях, а также по программе индивидуальной сборки под запросы конкретного клиента. На фоне автомобилей других автопроизводителей, сделавших упор на гибридные модели и двигатели с турбонаддувом, техническая составляющая Lexus LC манифестировала классический подход.

Под капотом японского купе сохранился 5,0-литровый атмосферный мотор V8. Вероятно, на смену культовой модели придут электромобили наподобие показанного ранее концепта LFA. Прямого преемника у LC 500 не будет.