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18:12

Lexus снял фильм продолжительностью 60 тысяч часов

Картина посвящена мастерам-такуми

Компания Lexus выпустила фильм о мастерах Такуми длительностью 60 000 часов. Считается, что именно столько времени требуется человеку, чтобы постичь все тонкости ремесла и стать высококвалифицированным специалистом. Фильм также доступен в форме 54-минутного дайджеста.
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Документалка «Такуми — 60 000 часов борьбы за мастерство человека» рассказывает четыре истории мастеров, посвятивших жизнь своему ремеслу. В картине снялись шеф-повар-обладатель двух звезд Мишлен, мастер традиционной резьбы по бумаге, эксперт по автомобилям и плотник одной из старейших в мире строительных компаний.

Трейлер фильма «Такуми — 60 000 часов борьбы за мастерство человека»

Фильм стал частью документальной серии, посвященной традиционному японскому ремеслу и его роли в автомобильной промышленности. Навыки мастеров-такуми Lexus использует для изготовления элементов декора флагманского седана LS. Например, они вручную обрабатывают и полируют решетку радиатора, выполненную как единая деталь с пятью тысячами изгибов, а также создали резные стеклянные панели Kiriko для украшения дверей.

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