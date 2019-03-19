Lexus снял фильм продолжительностью 60 тысяч часов

Фильм стал частью документальной серии, посвященной традиционному японскому ремеслу и его роли в автомобильной промышленности. Навыки мастеров-такуми Lexus использует для изготовления элементов декора флагманского седана LS. Например, они вручную обрабатывают и полируют решетку радиатора, выполненную как единая деталь с пятью тысячами изгибов, а также создали резные стеклянные панели Kiriko для украшения дверей.