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11:55

Lexus подготовил к Детройту трековую версию купе RC F

Новинка получит карбоновый обвес и 10-диапазонный «автомат»

На автосалоне в Детройте состоится публичный дебют трековой версии купе Lexus RC F под названием Track Edition. Двухдверка станет самой мощной и быстрой машиной марки после LFA и выйдет очень ограничим тиражом.

Судя по единственному тизеру, Lexus RC F Track Edition будет отличаться обвесом с деталями из карбона. В частности, купе получит заднее антикрыло, крышу, капот с вентиляционными прорезями, боковые юбки и диффузор, выполненные из композита. По неподтвержденной информации, RC F Track Edition оснастят другим выхлопом, улучшенной системой охлаждения и 10-диапазонным «автоматом», а стоковый 5.0 V8 вместо 477 будет развивать более 500 сил.

«Речь идет о добавлении динамичности, стиля, эмоций, страсти к уже имеющимся сильным сторонам бренда — говорит вице-президент по маркетингу американского офиса Lexus Боб Картер — Некоторые из нас любят ездить быстро, а кто-то очень быстро, и этих клиентов нам есть чем порадовать».

Lexus RC F

Обычный Lexus RC F доступен в России по цене от 6 484 000 рублей. Спорткупе оснащено пятилитровым атмосферным V8, выдающим 477 лошадиных сил и 520 Нм момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». С места до первой «сотни» купе разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 270 километров в час.

Источник: Automotive News
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