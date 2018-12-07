Lexus подготовил к Детройту трековую версию купе RC F

Судя по единственному тизеру, Lexus RC F Track Edition будет отличаться обвесом с деталями из карбона. В частности, купе получит заднее антикрыло, крышу, капот с вентиляционными прорезями, боковые юбки и диффузор, выполненные из композита. По неподтвержденной информации, RC F Track Edition оснастят другим выхлопом, улучшенной системой охлаждения и 10-диапазонным «автоматом», а стоковый 5.0 V8 вместо 477 будет развивать более 500 сил.

«Речь идет о добавлении динамичности, стиля, эмоций, страсти к уже имеющимся сильным сторонам бренда — говорит вице-президент по маркетингу американского офиса Lexus Боб Картер — Некоторые из нас любят ездить быстро, а кто-то очень быстро, и этих клиентов нам есть чем порадовать».