Lexus разработал новый турбомотор V8

Пока Lexus не сообщает подробности о новом турбомоторе, но инсайдеры утверждают, что речь идет о восьмицилиндровом двигателе объемом 4,0 литра и мощностью около 600 лошадиных сил. В гамме Lexus «битурбовосьмерка» со временем заменит атмосферный V8 5.0 отдачей 477 лошадиных сил (540 Нм крутящего момента).

Вероятно, в первую очередь новый силовой агрегат появится на «заряженных» моделях линейки F. Не исключено, что первым носителем турбодвигателя будет высокопроизводительное купе Lexus LC-F.