Lexus разработал новый турбомотор V8

Пока Lexus не сообщает подробности о новом турбомоторе, но инсайдеры утверждают, что речь идет о восьмицилиндровом двигателе объемом 4,0 литра и мощностью около 600 лошадиных сил. В гамме Lexus «битурбовосьмерка» со временем заменит атмосферный V8 5.0 отдачей 477 лошадиных сил (540 Нм крутящего момента).
Вероятно, в первую очередь новый силовой агрегат появится на «заряженных» моделях линейки F. Не исключено, что первым носителем турбодвигателя будет высокопроизводительное купе Lexus LC-F.
Два месяца назад фирма Lexus зарегистрировала товарный знак LX 600 на территории США. Возможно, что «шестисотые» версии Lexus также оснастят более легким и экономичным наддувным агрегатом: это позволило бы японской фирме уложиться в жесткие экологические нормы, вступающие в силу с 2021 года.
Дебют Twin-Turbo V8 состоится 21 мая следующего года на немецком Нюрбургринге. В 2020 году Lexus примет участие в гонке на выносливость в четырнадцатый раз.