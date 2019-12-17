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13:48

Lexus разработал новый турбомотор V8

Силовой агрегат протестируют в гонках на выносливость

© Lexus
Сергей Ильин
Компания Lexus объявила о разработке твин-турбо мотора V8. Японская фирма намерена испытать новый двигатель на гоночном купе LC в рамках суточного марафона «24 часа Нюрбургринга». В будущем турбомотор появится на дорожных автомобилях марки, в том числе на спорткарах.

Пока Lexus не сообщает подробности о новом турбомоторе, но инсайдеры утверждают, что речь идет о восьмицилиндровом двигателе объемом 4,0 литра и мощностью около 600 лошадиных сил. В гамме Lexus «битурбовосьмерка» со временем заменит атмосферный V8 5.0 отдачей 477 лошадиных сил (540 Нм крутящего момента).

Вероятно, в первую очередь новый силовой агрегат появится на «заряженных» моделях линейки F. Не исключено, что первым носителем турбодвигателя будет высокопроизводительное купе Lexus LC-F.

Два месяца назад фирма Lexus зарегистрировала товарный знак LX 600 на территории США. Возможно, что «шестисотые» версии Lexus также оснастят более легким и экономичным наддувным агрегатом: это позволило бы японской фирме уложиться в жесткие экологические нормы, вступающие в силу с 2021 года.

Дебют Twin-Turbo V8 состоится 21 мая следующего года на немецком Нюрбургринге. В 2020 году Lexus примет участие в гонке на выносливость в четырнадцатый раз.

Источник: Lexus