Lexus подготовил седан ES для любителей вина

В багажник седана встроили холодильник для вина и держатели для бокалов. Пол и заднюю стенку, стилизованную под винные бочки, выполнили из дуба. Помимо винного «отдела», специального цвета и колес, Lexus ES получил аэродинамический обвес Artisan Spirit.
Техническая начинка ES осталась без изменений: под капотом автомобиля установлен 3.5 V6 мощностью 306 лошадиных сил, работающий в паре с восьмидиапазонным «автоматом».
Также на SEMA японский производитель представил кроссовер UX 250h с установленным на крыше кастомным креплением для велосипеда Lexus F Sport. Последний был создан в честь окончания производства суперкара LFA и оснащен рамой из армированного углеволокном пластика.
Еще одной новинкой стал флагманский седан LS F Sport с 22-дюймовыми колесами Work, аэродинамическим обвесом Artisan Spirit, тормозными механизмами Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.