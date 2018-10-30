Lexus подготовил седан ES для любителей вина

В багажник седана встроили холодильник для вина и держатели для бокалов. Пол и заднюю стенку, стилизованную под винные бочки, выполнили из дуба. Помимо винного «отдела», специального цвета и колес, Lexus ES получил аэродинамический обвес Artisan Spirit.

Техническая начинка ES осталась без изменений: под капотом автомобиля установлен 3.5 V6 мощностью 306 лошадиных сил, работающий в паре с восьмидиапазонным «автоматом».