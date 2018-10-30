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16:19

Lexus подготовил седан ES для любителей вина

Новинка дебютировала на тюнинг-шоу SEMA

Компания Lexus привезла на шоу SEMA специальную версию модели ES 350 F Sport, подготовленную для любителей вина. Седан выкрасили в насыщенный оттенок красного, который называется Signature Metallic Red, а также оснастили 20-дюймовыми колесами Rays и держателями для бутылок и бокалов.

В багажник седана встроили холодильник для вина и держатели для бокалов. Пол и заднюю стенку, стилизованную под винные бочки, выполнили из дуба. Помимо винного «отдела», специального цвета и колес, Lexus ES получил аэродинамический обвес Artisan Spirit.

Техническая начинка ES осталась без изменений: под капотом автомобиля установлен 3.5 V6 мощностью 306 лошадиных сил, работающий в паре с восьмидиапазонным «автоматом».

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Также на SEMA японский производитель представил кроссовер UX 250h с установленным на крыше кастомным креплением для велосипеда Lexus F Sport. Последний был создан в честь окончания производства суперкара LFA и оснащен рамой из армированного углеволокном пластика.

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Lexus UX 250h

Еще одной новинкой стал флагманский седан LS F Sport с 22-дюймовыми колесами Work, аэродинамическим обвесом Artisan Spirit, тормозными механизмами Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.

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