Четвертым флагманом Lexus стала яхта класса люкс

Концептуальный катер Lexus Sport Yacht, напротив, комплектовался моторами Lexus: двумя 477-сильными атмосферными V8 объемом пять литров, которые также ставятся на «заряженные» седан GS F и купе RC F. С ними яхта могла разгоняться до 43 узлов (около 80 километров в час).