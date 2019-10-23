Четыре мотора и экран на потолке: раскрыт клиновидный концепт Lexus

В длину футуристичный автомобиль достигает 5090 миллиметров, имеет посадочную формулу 2+2 и всего две двери, открывающиеся вверх. За движение отвечают четыре мотор-колеса, суммарная отдача которых составляет 544 лошадиные силы. Такая схема позволяет электромобилю быть переднеприводным, заднеприводным либо полноприводным, в зависимости от заданных настроек.

Динамика известна: от нуля до 100 километров в час электромобиль разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час.