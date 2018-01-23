Преданные поклонники Lexus не оценили новый дизайн марки

Новый дизайн Lexus, в том числе веретенообразная решетка радиатора, пришелся не по душе старым поклонникам марки. Они считают, что он слишком радикален, а новые автомобили выглядит вызывающе. Об этомсообщает CarBuzz.

«Веретенообразная решетка радиатора – это наша фирменная черта. И некоторые из наших моделей имеют более экспрессивный дизайн решетки, чем другие. Некоторым нашим клиентам, тем, которые с нами с самого начала, это совсем не по душе. Иногда мне звонят разочарованные владельцы и на протяжении 45 минут и даже часа выражают свое недовольство», – заявил вице-президент и руководитель американского офиса Lexus Джефф Брекен.

По словам топ-менеджера, экспрессивный дизайн позволит компании привлечь новых покупателей, особенно это касается молодой аудитории. «Если средний возраст владельца Lexus составляет 60 лет, нам нужно его снизить. Преданных поклонников марки мы просим остаться с нами, но компания будет и дальше делать то, что принесет выгоду в долгосрочной перспективе», — добавляет Брекен.

Lexus CT 200h

Первой моделью Lexus, на которой дебютировал новый фирменный стиль марки, стал гибридный хэтчбек CT 200h. Машину с обновленным дизайном передней части кузова представили в 2013 году.

Lexus LF-1 Limitless

Один из последних вариантов дизайна фирменной решетки радиатора Lexus показал на концепте LF-1 Limitless. Он выполнен в новой стилистике под названием «расплавленная катана» и демонстрирует, какими станут будущие модели марки.

Lexus LS

Для некоторых моделей решетку делают очень долго. Например, для флагманского седана LS решетку, выполненную как единую деталь с пятью тысячами изгибов, прорисовывали на компьютере на протяжении полугода. После этого ее вручную обрабатывал и полировал мастер-такуми, чтобы улучшить «эстетичность отражения» каждой поверхности.