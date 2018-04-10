Публичный дебют новинки состоится на моторшоу в Пекине

Пульс

Новый Lexus ES: первое изображение

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10 апреля 2018

В Сети появилась фотография нового Lexus ES, публичный дебют которого состоится в конце апреля текущего года на моторшоу в Пекине. Снимок передней части кузова опубликован на сайте Аlmuraba.

На фотографии видно, что Lexus ES седьмого поколения получит новую решетку радиатора с вертикальными планками вместо горизонтальных и измененный передний бампер. Также поменяется форма головной оптики.

Lexus ES текущего поколения

Lexus ES текущего поколения

Седан построят на платформе Toyota New Global Architecture (TNGA), лежащей в основе последних моделей Toyota и Lexus. Гамма силовых агрегатов, по предварительной информации, будет состоять из атмосферных «четверок», двигателя V6 и гибридной установки.

Помимо этого, Lexus ES получит расширенный набор систем безопасности. В частности, функцию определения пешеходов и предупреждения о движущиеся в поперечном направлении автомобилях.

Lexus ES текущего поколения доступен на российском рынке с двухлитровыми «четверками» (150 и 184 силы) и 3.5 V6 мощностью 249 лошадиных сил (346 Нм момента). Цены на модель начинаются от 2 235 000 рублей.

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