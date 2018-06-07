Lexus рассказал о новом седане ES для России

Продажи Lexus ES нового поколения на российском рынке начнутся осенью текущего года. Автомобиль будет предлагаться с тремя двигателями и в модификации F Sport, которая у этой модели появится впервые.

Для седана будут доступны модификации ES 200 и ES 250, оснащенные четырехцилиндровыми двигателями. Производитель пока не привел подробностей об этих силовых установках для российского рынка, однако предполагается, что базовый автомобиль сохранит прежний 150-сильнвый двухлитровый агрегат. Вариант с индексом «250» будет оснащаться, как ожидается, новым мотором 2.5 от американской «Камри» и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Топовый автомобиль – ES 350 – получит 3,5-литровый шестицилиндровый атмосферник, выдающий 250 лошадиных сил. Этот мотор также можно будет заказать в модификации F Sport, которая получит более спортивный дизайн, 19-дюймовые колеса, адаптивную подвеску и эксклюзивные цвета окраски кузова.

Дату начала продаж и стоимость новинки компания объявит позднее.

Новый Lexus ES дебютировал в апреле этого года. Модель сменила платформу (она построена на том же шасси, что и «Камри» последнего поколения) и немного увеличилась в размерах. Седан заменит в линейке марки не только своего предшественника, но и заднеприводный GS.