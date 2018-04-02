Lexus IS вернулся в Россию

На российский рынок вернулся седан Lexus IS, который не продавали последние два года. Модель будет доступна в модификации IS 300 по цене от 2 299 000 рублей. Заказы на машину начали принимать с понедельника, 2 апреля.

Седан Lexus IS 300 оснащается 245-сильным бензиновым турбодвигателем объемом два литра, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. С нуля до сотни заднеприводный автомобиль ускоряется за семь секунд. Максимальная скорость составляет 230 километров в час.

Базовый вариант – Comfort – предлагается со светодиодными фарами, мультимедийной системой с 10,3-дюймовым экраном и навигацией, электроприводом рулевой колонки и крышки багажника, однозонным климат-контролем, датчиком света, а также обогревом передних сидений, руля, зеркал и лобового стекла в зоне покоя «дворников».

Вариант Executive стоит от 2 609 000 рублей. Эта комплектация дополнительно предусматривает двухзонный климат, датчик дождя, передние и задние парктроники, кожаную отделку салона, круиз-контроль и электрорегулировку кресел.

Третья версия – это F Sport Executive, которая стоит от 2 959 000 рублей. В ее оснащение входит более агрессивный обвес кузова, спортивная подвеска, система доступа в автомобиль без ключа, вентиляция передних кресел, аудиосистема Mark Levinson с 15 динамиками.

В списке опций находятся только специальные цвета: например, «искрящийся белый специальный металлик» обойдется в 67,5 тысячи рублей.

Для сравнения, «трешка» BMW с 249-сильным мотором стоит от 2 650 000 рублей, 249-сильный переднеприводный седан Audi A4 – от 2 605 000 рублей, а 211-сильный Mercedes-Benz C-Class – от 2 750 000 рублей.