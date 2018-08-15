Видео: дрифт Lexus LC 500 и звук атмосферной «восьмерки»

Компания Lexus опубликовала ролик, в котором особую роль отвела звуку V-образной атмосферной «восьмерки», установленный на купе LC 500. Видео снято на территории многоуровневой парковки торгового центра Cabot Circus в Бристоле. За рулем автомобиля находился трехкратный победитель чемпионата Великобритании по ралли и каскадер фильмов про Джеймса Бонда Марк Хиггинс.

Купе Lexus LC 500 комплектуется 5,0-литровым двигателем, мощность которого составляет 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. С места до «сотни» спорткар способен разгоняться за 4,7 секунды. Максимальная скорость модели ограничена электроникой на отметке 270 километров в час.

В октябре прошлого года Lexus рассказал об эксклюзивном окрасе кузова, который доступен только для купе LC 500. Разработка оттенка синего цвета под названием Structural Blue заняла 15 лет, а вдохновением для него послужила бабочка Морфо.