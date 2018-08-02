Купе Lexus LC 500 обзавелось новой спецверсией

Компания Lexus представила спецверсию флагманского купе LC 500 под названием Yellow Edition. От обычных машин она отличается ярко-желтым окрасом кузова Flare Yellow, отделкой интерьера полуанилиновой кожей и алькантарой, а также особым оснащением в комплектации Sport+.

Специальная цветовая тема также используется в оформлении интерьера спорткупе. Из желтой алькантары выполнены вставки в дверях, тот же теплый оттенок используется для прострочки сидений из белой кожи, накладки приборной панели, руля и подлокотника на центральной консоли.

В списке оснащения особого Lexus LC 500 значится проекционный дисплей и сиденья с электрорегулировкой в 10 направлениях. В варианте Sport+ купе комплектуется рулевым механизмом с переменным передаточным отношением, полноуправляемым шасси, межосевым дифференциалом Torsen, 21-дюймовыми колесными дисками, крышей из армированного карбоном пластика, а также активным задним спойлером.

В России обычный Lexus LC 500 предлагается только в версии Sport+ по цене от 7 886 000 рублей. Спорткупе оснащается пятилитровым атмосферным двигателем V8, отдача которого составляет 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Коробка — 10-диапазонный «автомат». С места до «сотни» LC 500 разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость — 270 километров в час.