Lexus отпраздновал 10-летие «заряженных» автомобилей особым купе

Компания Lexus представила специальную модификацию купе RC F, построенную в честь десятилетнего юбилея с момента появления «заряженных» автомобилей с индексом «F». Об этом пишет журнал Evo.

Новинка окрашена в матовый серый цвет, впервые используемый на «Лексусах». Автомобиль получил выполненные из карбона крышу, капот и активный задний спойлер. Из глянцевого карбона также сделаны «юбки» и задний диффузор. Завершают образ машины черные 19-дюймовые диски и голубые суппорта тормозных механизмов с буквой «F».

Автомобиль также получил особую отделку интерьера, карбоновые вставки в салоне и металлическую табличку на подлокотнике водительской двери с названием модификации.

Техническая начинка «заряженного» купе осталась прежней. Lexus RC F 10th Anniversary оснащается пятилитровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 477 лошадиных сил. В паре с восьмиступенчатым «автоматом» она разгоняет машину с нуля до ста километров в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 270 километров в час.

В России обычный Lexus RC F стоит от 6 484 000 рублей.