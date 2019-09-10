В России начались продажи обновленного Lexus RX

Отличить рестайлинговый Lexus RX можно по измененному рисунку решетки радиатора, бамперам и более тонкой оптике. На ней Lexus впервые использует технологию адаптивного освещения BladeScan. Модуль дальнего света каждой фары состоит из десяти светодиодов и вращающихся зеркал. Электроника способна с высокой точностью синхронизировать их вращение, которое в сочетании с отключением части светодиодов позволяет затемнять необходимые области.
Также в обновленном Lexus RX расширился перечень электронных помощников. Комплекс Lexus Safety System+ теперь может определять велосипедистов при дневном свете и пешеходов в условиях недостаточной видимости на расстоянии до 56 метров. В салоне появился новой сенсорный дисплей, держатель для смартфонов, а мультимедийка стала поддерживать Android Auto, Apple CarPlay и голосовое управление.
Жесткость кузова кроссовера повысили за счет увеличения количества сварных точек и высокопрочных клеевых соединений. Кроме того, установили утолщенные на один миллиметр стабилизаторы поперечной устойчивости. Улучшить управляемость также помогла система активной помощи при повороте (АСА) и новые амортизаторы, снижающие высокочастотные вибрации, вызванные дефектами дорожного покрытия.
Базовый вариант Lexus RX — переднеприводный RX 300 — оснащается двухлитровой «четверкой» мощностью 238 сил (350 Нм момента), RX 350 — 3.5 V6 (294 силы и 358 Нм момента), а топовый RX 450h — гибридной силовой установкой, выдающей 313 лошадиных сил. Версия с индексом 300 комплектуется шестидиапазонным «автоматом», 350 — восьмидиапазонным, а гибрид предлагается только с вариатором.