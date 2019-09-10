В России начались продажи обновленного Lexus RX

Также в обновленном Lexus RX расширился перечень электронных помощников. Комплекс Lexus Safety System+ теперь может определять велосипедистов при дневном свете и пешеходов в условиях недостаточной видимости на расстоянии до 56 метров. В салоне появился новой сенсорный дисплей, держатель для смартфонов, а мультимедийка стала поддерживать Android Auto, Apple CarPlay и голосовое управление.