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12:39

Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику

Представлен рестайлинговый кроссовер с системой BladeScan Type AHS

Компания Lexus представила обновленный RX. Опознать кроссовер можно по измененной решетке радиатора и фонарям, а также противотуманным фарам, переехавшим в нижнюю часть бампера. Помимо этого, на RX установили новые адаптивные фары BladeScan Type AHS с двумя вращающимися зеркалами.
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Изменения во внешности Lexus RX косметические. Кроссоверу постарались придать более спортивный вид, поэтому поменяли форму бамперов и их декор, а также рамку и узор фирменной веретенообразной решетки радиатора. Фары стали тоньше и получили продвинутую систему BladeScan Type AHS. Это два вращающихся зеркала-лезвия, благодаря которым быстрее и точнее адаптируется световой пучок. Новая система больше освещает обочину и помогает распознавать пешеходов с расстояния 56 метров вместо прежних 32.

Также в обновленном Lexus RX расширился перечень электронных помощников. Комплекс Lexus Safety System + теперь может определять велосипедистов при дневном свете и пешеходов в условиях недостаточной видимости. В салоне появился новой сенсорный дисплей, держатель для смартфонов, а мультимедийка стала поддерживать Android Auto, Apple CarPlay и голосовое управление.

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Об изменениях в гамме двигателей не сообщается. На разных рынках RX оснащается двухлитровым мотором (238 сил), 3,5 V6 (300 сил) или гибридной установкой мощностью 313 лошадиных сил.

Однако главные изменения, уверяют в Lexus, произошли c характером кроссовера. Жесткость кузова повысили за счет увеличения количества сварных точек и высокопрочных клеевых соединений, установили утолщенные на один миллиметр стабилизаторы поперечной устойчивости. В оснащение RX вошел активный помощник прохождения поворотов, который при нажатии газа в середине кривой борется с недостаточной поворачиваемостью, а также новые амортизаторы, снижающие высокочастотные вибрации, вызванные дефектами дорожного покрытия.

Выпуск обновленных кроссоверов Lexus RX начнется в третьем квартале этого года. Цена дорестайлинговой машины в России составляет минимум 3 011 000 рублей.

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