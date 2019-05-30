Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику

Изменения во внешности Lexus RX косметические. Кроссоверу постарались придать более спортивный вид, поэтому поменяли форму бамперов и их декор, а также рамку и узор фирменной веретенообразной решетки радиатора. Фары стали тоньше и получили продвинутую систему BladeScan Type AHS. Это два вращающихся зеркала-лезвия, благодаря которым быстрее и точнее адаптируется световой пучок. Новая система больше освещает обочину и помогает распознавать пешеходов с расстояния 56 метров вместо прежних 32.
Также в обновленном Lexus RX расширился перечень электронных помощников. Комплекс Lexus Safety System + теперь может определять велосипедистов при дневном свете и пешеходов в условиях недостаточной видимости. В салоне появился новой сенсорный дисплей, держатель для смартфонов, а мультимедийка стала поддерживать Android Auto, Apple CarPlay и голосовое управление.
Однако главные изменения, уверяют в Lexus, произошли c характером кроссовера. Жесткость кузова повысили за счет увеличения количества сварных точек и высокопрочных клеевых соединений, установили утолщенные на один миллиметр стабилизаторы поперечной устойчивости. В оснащение RX вошел активный помощник прохождения поворотов, который при нажатии газа в середине кривой борется с недостаточной поворачиваемостью, а также новые амортизаторы, снижающие высокочастотные вибрации, вызванные дефектами дорожного покрытия.
Выпуск обновленных кроссоверов Lexus RX начнется в третьем квартале этого года. Цена дорестайлинговой машины в России составляет минимум 3 011 000 рублей.