Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику

Однако главные изменения, уверяют в Lexus, произошли c характером кроссовера. Жесткость кузова повысили за счет увеличения количества сварных точек и высокопрочных клеевых соединений, установили утолщенные на один миллиметр стабилизаторы поперечной устойчивости. В оснащение RX вошел активный помощник прохождения поворотов, который при нажатии газа в середине кривой борется с недостаточной поворачиваемостью, а также новые амортизаторы, снижающие высокочастотные вибрации, вызванные дефектами дорожного покрытия.

Выпуск обновленных кроссоверов Lexus RX начнется в третьем квартале этого года. Цена дорестайлинговой машины в России составляет минимум 3 011 000 рублей.