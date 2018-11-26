Lexus работает над конкурентом Lamborghini Urus

О возможности появления такой модели в линейке Lexus пишет японский сайт Spyder7. Предполагается, что базовая версия нового кроссовера будет оснащаться 3,5-литровым твин-турбо V6 от флагманского LS 500. На седане двигатель выдает 421 лошадиную силу (600 Нм момента), но на вседорожнике его отдачу доведут до 430 сил. В помощь ему предложат два электромотора.
Топовая F-версия кроссовера получит 4,0-литровый твин-турбо V8 от купе LC F мощностью 670 лошадиных сил — на 20 сил больше, чем у Lamborghini Urus), и, вероятно, 10-ступенчатый «автомат». Цена нового кроссовера составит около 150 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей по текущему курсу).
Шоу-кар Lexus LF-1 Limitless представили в январе. Кроссовер показал вектор развития дизайна марки и продемонстрировал новый уровень технологичности. В оснащение роскошного концепт-кара вошел автопилот и четырехмерная навигационная система. Она работает как традиционная 3D-навигация, но дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров. Информаци о силовой установке нет. В «Лексусе» лишь отметили, что LF-1 можно укомплектовать водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом.