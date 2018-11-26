Lexus работает над конкурентом Lamborghini Urus

Шоу-кар Lexus LF-1 Limitless представили в январе. Кроссовер показал вектор развития дизайна марки и продемонстрировал новый уровень технологичности. В оснащение роскошного концепт-кара вошел автопилот и четырехмерная навигационная система. Она работает как традиционная 3D-навигация, но дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров. Информаци о силовой установке нет. В «Лексусе» лишь отметили, что LF-1 можно укомплектовать водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом.