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26 ноября, 12:31

Lexus работает над конкурентом Lamborghini Urus

Кроссовер с 670-сильным V8 могут представить в 2020 году

Концепт-кар Lexus LF-1 Limitless
По информации инсайдеров, компания Lexus работает над мощным кроссовером, публичный дебют которого может состояться в 2020 году. В основу модели ляжет новая платформа, а дизайн будет основан на концепт-каре LF-1 Limitless. Топовая версия модели составит конкуренцию Lamborghini Urus — и по мощности, и по цене.

О возможности появления такой модели в линейке Lexus пишет японский сайт Spyder7. Предполагается, что базовая версия нового кроссовера будет оснащаться 3,5-литровым твин-турбо V6 от флагманского LS 500. На седане двигатель выдает 421 лошадиную силу (600 Нм момента), но на вседорожнике его отдачу доведут до 430 сил. В помощь ему предложат два электромотора.

Концепт-кар Lexus LF-1 Limitless

Топовая F-версия кроссовера получит 4,0-литровый твин-турбо V8 от купе LC F мощностью 670 лошадиных сил — на 20 сил больше, чем у Lamborghini Urus), и, вероятно, 10-ступенчатый «автомат». Цена нового кроссовера составит около 150 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей по текущему курсу).

Концепт-кар Lexus LF-1 Limitless

Шоу-кар Lexus LF-1 Limitless представили в январе. Кроссовер показал вектор развития дизайна марки и продемонстрировал новый уровень технологичности. В оснащение роскошного концепт-кара вошел автопилот и четырехмерная навигационная система. Она работает как традиционная 3D-навигация, но дополнительно использует элемент времени, предугадывая потребности водителя и пассажиров. Информаци о силовой установке нет. В «Лексусе» лишь отметили, что LF-1 можно укомплектовать водородным, гибридным, бензиновым и полностью электрическим агрегатом.

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