Самый маленький кроссовер Lexus: первые изображения

Компания Lexus опубликовала первое изображение и видео, на котором полностью показан дизайн экстерьер и интерьера самого маленького кроссовера японской марки, именуемого UX. Дебют модели состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.

Никакой дополнительной информации о вседорожнике японский автопроизводитель не привел. В компании отметили лишь, что UX построили на полностью новой платформе, которая обеспечила «низкий центр масс, а также управляемость, как у хэтчбека».

В модельном ряду Lexus новинка расположится на ступень ниже кроссовера NX, а также фактически займет место гибридного хэтчбека CT 200h.

Конкурентами Lexus UX будут, в частности, Mercedes-Benz GLA (от 2 190 000 рублей), Audi Q3 (от 1 960 000 рублей), BMW X1 (от 1 930 000 рублей) и Infiniti QX30 (от 2 118 000 рублей).

Концептуального предвестника Lexus UX показали в сентябре 2016 года на автосалоне в Париже. Отличительной особенностью одноименного концепт-кара стали кинетические кресла. Спинки сидений были сделаны из эко-материалов, изготовленных на основе синтетического паучьего шелка.

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