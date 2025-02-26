Первый полностью электрический кроссовер Li i8: все, что о чем известно

Первый полностью электрический кроссовер Li i8: все, что о чем известноПрежде китайская марка, автомобили которой продаются и в России, выпускала только гибридные кроссоверы
Предполагалось, что i8 в плане дизайна будет схож с электрическим минивэном Mega, однако последний не оправдал ожиданий Li Auto, так что облик кроссовера скорректировали. Из прежних черт у i8 осталась светодиодная полоса у самого основания лобового стекла (как и у Mega), а еще у электрокара оказался довольно короткий по меркам обычных кроссоверов капот. А вот сзади i8 больше напоминает «старший» L9.
Интерьер, в свою очередь, такой же, как у остальных моделей марки: приборная панель в ее привычном виде отсутствует (вместо нее проекционный дисплей), зато есть два 15,3-дюймовых монитора и рулевое колесо с узким сенсорным экраном.
Информацию о силовой установке Li пока держит в секрете. По неофициальным данным, в её состав войдут два электромотора — по одному спереди и сзади, так что привод у i8 будет полным. Прочат новинке и батарею производства CATL с 800-вольтовой электросистемой с технологией быстрой зарядки.
Серийное производство Li i8 началось 18 февраля, а продажи модели в Китае стартуют позже в этом году. В будущем в «зеленую» i-линейку марки войдут и другие модели — это будут кроссоверы с индексами i6 и i7.
В Россию автомобили Li Auto поставляют по параллельному импорту, причем у нас представлена вся линейка, доступная в Китае, включая минивэн Mega. За прошлый год в страну «серыми» путями попали 181 тысяча новых легковых автомобилей, и доля Li Auto в этом объеме составляет 13,2 процента.