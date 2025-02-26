Первый полностью электрический кроссовер Li i8: все, что о чем известно

Информацию о силовой установке Li пока держит в секрете. По неофициальным данным, в её состав войдут два электромотора — по одному спереди и сзади, так что привод у i8 будет полным. Прочат новинке и батарею производства CATL с 800-вольтовой электросистемой с технологией быстрой зарядки.

Серийное производство Li i8 началось 18 февраля, а продажи модели в Китае стартуют позже в этом году. В будущем в «зеленую» i-линейку марки войдут и другие модели — это будут кроссоверы с индексами i6 и i7.