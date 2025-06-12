ЛиАЗ публично ответил на критику «антисанкционных» автобусов

C транспортом возникли неполадки, но завод виноват не во всем

ЛиАЗ публично ответил на критику «антисанкционных» автобусов. Перевозчики Перми с 1 июня получили новый подвижной состав, однако реформа привела к лавине жалоб на качество поставленных машин как со стороны пассажиров, так и со стороны транспортников. Пресс-служба Ликинского автобусного завода заявила порталу 59.ru, что «отдельные проблемы в эксплуатации транспорта связаны с недостаточным обучением водителей функционалу систем».