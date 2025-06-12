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Опубликовано 12 июня 2025, 11:22
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ЛиАЗ публично ответил на критику «антисанкционных» автобусов

C транспортом возникли неполадки, но завод виноват не во всем
ЛиАЗ публично ответил на критику «антисанкционных» автобусов. Перевозчики Перми с 1 июня получили новый подвижной состав, однако реформа привела к лавине жалоб на качество поставленных машин как со стороны пассажиров, так и со стороны транспортников. Пресс-служба Ликинского автобусного завода заявила порталу 59.ru, что «отдельные проблемы в эксплуатации транспорта связаны с недостаточным обучением водителей функционалу систем».
ЛиАЗ публично ответил на критику «антисанкционных» автобусов
© Телеграм-канал главы Перми Эдуарда Соснина
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Основные претензии перевозчиков и властей Перми к новому транспорту — неисправности кондиционеров, «глючные» автоинформаторы и табло, медленное открывание дверей и проблемы функции адресного открывания дверей на «гармошках». Также руководитель департамента транспорта Пермского края указал на срыв сроков поставки со стороны ЛиАЗа.

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ЛиАЗ признал сбои в работе кондиционеров: на заводе заявили, что проблемы с климатической системой будут устранены по гарантии за счёт производителя. Что касается медленной работы механизма открывания дверей, то неисправностью это не является: представители ЛиАЗа подчеркнули, что задержки после нажатия кнопки и невозможность открытия дверей до полной остановки автобуса обусловлены требованиями к безопасности транспортных средств.

Адресное открывание дверей на «гармошках» работает исправно, считают на ЛиАЗе. «Это тот случай, когда проблема связана с тем, что не все водители достаточно хорошо ознакомлены с инструкцией по эксплуатации», — заявили на заводе. Разобраться с ситуацией хотят за счёт дополнительного инструктажа для водителей.

Источник:59.ru
Автор:Сергей Ильин