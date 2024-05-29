В России появилась новая схема мошенничества с помощью водительских прав

В России появилась новая схема мошенничества с помощью водительских правЗа последнее время профильные ведомства заблокировали более двухсот фейковых сайтов
Каждый поддельный сайт посвящен конкретной компании из определенного города. На фейковых ресурсах предлагают легально купить водительские права всего за несколько дней. Для этого пользователям необходимо оставить заявку на получения удостоверения, в которой необходимо указать личные данные и загрузить фотографию или копию паспорта.
После отправки заявки пользователям обещают перезвонить, однако этого не происходит. Мошенники похищают личные данные граждан, которые впоследствии используют в собственных схемах. Для того, чтобы придать убедительности фейковым ресурсам, на главных страницах таких сайтов нередко присутствуют логотипы крупных автомобильных брендов, страховых компаний и даже ГИБДД.
В сентябре прошлого года россиян стали обманывать с помощью топливных карт. Мошенники предлагали автомобилистам купить подобные карты с 50-процентным дисконтом.