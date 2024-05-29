В России появилась новая схема мошенничества с помощью водительских прав

За последнее время профильные ведомства заблокировали более двухсот фейковых сайтов

Мошенники стали предлагать россиянам в Сети купить водительские права. Об этом в комментарии изданию «Известия» сообщил руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев. По словам специалиста, на просторах российского сегмента интернета в последнее время появляется все больше фишинговых страниц, направленных на получение паспортных данных пользователей.