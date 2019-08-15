Хакер попытался обмануть дорожные камеры и получил штраф на 12 тысяч долларов

Из-за этого спустя полгода ему начали приходить штрафы не только за себя, но и за нарушителей, чьи номера по какой-то причине не определялись в системе. Таким образом, общая сумма задолженности превысила 12 тысяч долларов.

Водитель был вынужден обратиться в местный департамент регистрации автомобилей и сообщить о случившемся. Власти отменили «чужие» штрафы, однако вносить корректировки в работу систему отказались. Вероятно, автомобилисту все же придется поменять номерные знаки.