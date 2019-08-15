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10:23

Хакер попытался обмануть дорожные камеры и получил штраф на 12 тысяч долларов

Автовладелец заказал себе знаки, которые должны были «сломать» систему автоматических штрафов

© pixabay.com
Американец выяснил, как можно избежать штрафов с камер за нарушения и неоплаченную парковку: для этого достаточно приобрести номерные знаки, состоящие из слова «NULL». В этом случае система считывает данные как «отсутствие информации».

В рамках встречи хакеров DEF CON американский аферист рассказал, что ему удалось найти изъян в системе автоматической фиксации нарушений. Если камера считывает слово NULL, то неоплаченная парковка и другие прегрешения на дороге могут остаться безнаказанными. Однако он не учел, что все штрафы, выписанные на автомобили с нечитаемыми номерами, автоматически приходят человеку, на которого зарегистрирован регистрационный знак NULL.

Из-за этого спустя полгода ему начали приходить штрафы не только за себя, но и за нарушителей, чьи номера по какой-то причине не определялись в системе. Таким образом, общая сумма задолженности превысила 12 тысяч долларов.

Водитель был вынужден обратиться в местный департамент регистрации автомобилей и сообщить о случившемся. Власти отменили «чужие» штрафы, однако вносить корректировки в работу систему отказались. Вероятно, автомобилисту все же придется поменять номерные знаки.

Источник: Mashable