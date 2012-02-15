Новый кроссовер Lifan начнут собирать в России летом

Новый кроссовер Lifan начнут собирать в России летомВ Черкесске начнется сборка пятиместного переднеприводного автомобилей Lifan X60
Производство кроссоверов Lifan X60 начнется на черкесском заводе Derways летом 2012 года. Стоимость машины пока не называется, однако представители китайской компании уверяют, что она будет на уровне цены Renault Duster.
Производство кроссоверов Lifan X60 начнется на черкесском заводе Derways летом 2012 года, пишет газета "РБК daily".
Как сообщалось ранее, переднеприводный автомобиль получит 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 131 лошадиная сила. Стоимость машины пока не называется, однако представители китайской компании уверяют, что она будет на уровне цены Renault Duster. В этом году в России планируется выпустить 3-4 тысячи кроссоверов.
До конца года предприятие в Черкесске также начнет выпуск обновленных седанов Lifan Solano и хэтчбеков Smily, которые будут доступны как с механической так и с автоматической коробкой передач. Всего в 2012-м в России планируется произвести 30 тысяч "Лифанов".