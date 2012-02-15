Новый кроссовер Lifan начнут собирать в России летом

Производство кроссоверов Lifan X60 начнется на черкесском заводе Derways летом 2012 года, пишет газета "РБК daily".

Как сообщалось ранее, переднеприводный автомобиль получит 1,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 131 лошадиная сила. Стоимость машины пока не называется, однако представители китайской компании уверяют, что она будет на уровне цены Renault Duster. В этом году в России планируется выпустить 3-4 тысячи кроссоверов.

До конца года предприятие в Черкесске также начнет выпуск обновленных седанов Lifan Solano и хэтчбеков Smily, которые будут доступны как с механической так и с автоматической коробкой передач. Всего в 2012-м в России планируется произвести 30 тысяч "Лифанов".