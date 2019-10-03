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15:29

Бюджетный «китаец» Lifan X70 вернется в Россию

Субкомпактную модель будут поставлять из Китая

Китайский кроссовер Lifan X70 вернется на российский рынок, но теперь автомобили будут импортировать из Поднебесной, а не собирать на заводе в Карачаево-Черкессии.

Субкомпактная модель продержалась на отечественном рынке всего год — весной 2018-го начались продажи локализованного кроссовера, а уже весной 2019-го их пришлось приостановить. Завод в Черкесске закрыли, а автомобили, которые успели собрать, практически кончились.

Около полугода потребовалось производителю, чтобы получить ОТТС на кроссоверы китайской сборки. В итоге документ был получен всего с двумя незначительными изменениями. Во-первых, адрес сборки теперь не российский, а китайский, а во-вторых, модификации с «механикой» разрешили буксировать прицеп массой до 550 килограммов.

Больше изменений нет — автомобиль по-прежнему будет комплектоваться двухлитровым мотором мощностью 136 лошадиных сил, а в пару к нему будут предложены или пятиступенчатая «механика», или бесступенчатый вариатор.

Информации о ценах пока нет. На сайте компании опубликованы только старые прайс-листы на модель, согласно которым кроссовер в базовой комплектации можно купить за 829 000 рублей. Скорее всего, импортная версия X70 прибавит в цене.