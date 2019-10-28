Lifan X70 прибавит в цене после возвращения в Россию

Сейчас российским покупателям доступны пять модификаций: три версии с пятиступенчатой механической коробкой передач и еще две с вариатором. Двигатель, как и раньше, будет один — «атмосферник» объемом два литра и мощностью 136 лошадиных сил.
Главное изменение для покупателей — отсутствие базовой комплектации Basic и удорожание остальных. Как рассказали представители компании «Китайским автомобилям», сейчас вопрос с возвращением начальной версии кроссовера решается.
Теперь в качестве начальной выступает версия Standart MT, ее оценили в 989 000 рублей, остальные кроссоверы на «механике» стоят 1 039 900 рублей за комплектацию Comfort MT и 1 099 900 за топовую Luxury MT.
Те же самые комплектации с вариатором оценили в 1 109 900 и 1 159 900 рублей соответственно, при этом раньше самый дорогой X70 можно было купить за 1 089 900 рублей, а версия Basic российской сборки стоила 829 000 рублей.