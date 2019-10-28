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18:30

Lifan X70 прибавит в цене после возвращения в Россию

Китайский производитель объявил цены на кроссовер

Компания Lifan сдержала обещание вернуть на отечественный рынок кроссовер X70. Как и сообщалось ранее, его будут поставлять из Китая, а не собирать в России, из-за чего модель немного прибавила в цене.

Сейчас российским покупателям доступны пять модификаций: три версии с пятиступенчатой механической коробкой передач и еще две с вариатором. Двигатель, как и раньше, будет один — «атмосферник» объемом два литра и мощностью 136 лошадиных сил.

Главное изменение для покупателей — отсутствие базовой комплектации Basic и удорожание остальных. Как рассказали представители компании «Китайским автомобилям», сейчас вопрос с возвращением начальной версии кроссовера решается.

Теперь в качестве начальной выступает версия Standart MT, ее оценили в 989 000 рублей, остальные кроссоверы на «механике» стоят 1 039 900 рублей за комплектацию Comfort MT и 1 099 900 за топовую Luxury MT.

Те же самые комплектации с вариатором оценили в 1 109 900 и 1 159 900 рублей соответственно, при этом раньше самый дорогой X70 можно было купить за 1 089 900 рублей, а версия Basic российской сборки стоила 829 000 рублей.