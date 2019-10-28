Lifan X70 прибавит в цене после возвращения в Россию

Сейчас российским покупателям доступны пять модификаций: три версии с пятиступенчатой механической коробкой передач и еще две с вариатором. Двигатель, как и раньше, будет один — «атмосферник» объемом два литра и мощностью 136 лошадиных сил.

Главное изменение для покупателей — отсутствие базовой комплектации Basic и удорожание остальных. Как рассказали представители компании «Китайским автомобилям», сейчас вопрос с возвращением начальной версии кроссовера решается.