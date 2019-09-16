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14:23

Посмотрите на последствия попадания молнии в автомобиль

Электрический разряд поразил Toyota RAV4 в Новосибирске

Попадание молнии в автомобиль на трассе Новосибирск — Бердск попало в объектив видеорегистратора. Пострадавших в результате инцидента нет, а кроссовер получил серьезные повреждения: у Toyota RAV4 лопнуло заднее стекло, отказало электрооборудование и сгорела антенна.

Происшествие случилось накануне, 15 сентября, на трассе в Первомайском районе Новосибирска. Грозовой разряд запечатлел видеорегистратор на машине местной жительницы Галины Ершовой.

Хотя японский вседорожник продолжил движение, а на автомобиле не погасли габаритные огни, удар молнии не прошел для кроссовера бесследно: вышла из строя антенна, разбилось стекло пятой двери, отказал иммобилайзер, бортовой компьютер, перегорел электронный блок управления и перестал распознаваться ключ.

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Фото: АСТ-54

Попадание молнии в автомобиль — редкое явление. Однако с распространением электрокаров риски повреждения автомобилей от электростатических разрядов могут возрасти: например, два года назад в Эстонии удар молнии вывел из строя заряжавшийся электромобиль Nissan Leaf.

Источник: АСТ-54