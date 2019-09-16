Посмотрите на последствия попадания молнии в автомобиль

Попадание молнии в автомобиль — редкое явление. Однако с распространением электрокаров риски повреждения автомобилей от электростатических разрядов могут возрасти: например, два года назад в Эстонии удар молнии вывел из строя заряжавшийся электромобиль Nissan Leaf.