Представлен самозаряжающийся электрокар на солнечных батареях

Габаритная длина пятиместного лифтбека составит 5057 миллиметров, ширина — 1898 миллиметров, а высота — 1426 миллиметров. Для сравнения, автомобиль по своим размерам близок к Audi A7 (его длина – 4969 миллиметров) и BMW 6 серии Гран Туризмо (5091 миллиметр).
Судя по фотографии салона, в интерьере электрокара практически не будет использоваться пластик. Все панели обтянуты натуральной тканью, а единственный пластиковый элемент — блок рулевого управления. На полу вместо классических ковриков расположено покрытие из натурального дерева. Таким же материалом отделана центральная консоль.
Лифтбек Lightyear One будет оснащен четырьмя электромоторами (по одному в каждом колесе) и комплектом батарей, которые позволят проехать без подзарядки около 725 километров по циклу WLTP, максимально приближенному к реальным условиям формату тестирования автомобилей.
Емкость батареи пока держат в секрете, но разгон до 100 километров в час по заявлению производителя займет 10 секунд.
Благодаря установленным на крыше и капоте солнечным батареям, к пробегу добавляются еще километры — жители солнечных регионов могут рассчитывать на дополнительные 20 000 километров в год, в более пасмурных городах цифра, разумеется, будет ниже. Так, зимой в климате Нидерландов, как говорят в компании, панели смогут вырабатывать энергию, которой будет достаточно, чтобы проезжать лишь семь «бонусных» километров в день. Исключительно на энергии, поставляемой солнечными батареями, машина сможет разгоняться до 15-20 километров в час.
Старт производства запланирован на 2021 год. Собирать «солнечные» электрокары будут на мощностях голландского завода Lightyear. Компания уже продала первые 100 экземпляров, несмотря на то, что купить автомобиль можно только по полной предоплате в 119 000 евро (8,5 миллионов рублей по текущему курсу).