Представлен самозаряжающийся электрокар на солнечных батареях

Габаритная длина пятиместного лифтбека составит 5057 миллиметров, ширина — 1898 миллиметров, а высота — 1426 миллиметров. Для сравнения, автомобиль по своим размерам близок к Audi A7 (его длина – 4969 миллиметров) и BMW 6 серии Гран Туризмо (5091 миллиметр).

Судя по фотографии салона, в интерьере электрокара практически не будет использоваться пластик. Все панели обтянуты натуральной тканью, а единственный пластиковый элемент — блок рулевого управления. На полу вместо классических ковриков расположено покрытие из натурального дерева. Таким же материалом отделана центральная консоль.