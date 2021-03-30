Единственный в мире лимузин-самолет оказался никому не нужен

Идея превратить частный бизнес-джет в лимузин пришла в голову Дэну Харрису из штата Орегон, который потратил на преображение около одного миллиона долларов. Фюзеляж самолета он оснастил специальной стальной рамой, одна разработка которой заняла два года. После этого он «обул» джет в 28-дюймовые автомобильные колеса и заменил газотурбинные двигатели динамиками.
Внутри 13-метровый нелетающий джет напоминает стандартный лимузин для вечеринок, если не считать иллюминаторов. В нем имеются кожаные диваны, 42-дюймовый плазменный экран, аудиосистема с сабвуфером и обильная подсветка пола, стен и потолка.
Фото: Mecum Auctions
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В движение Limo-Jet приводит 8,1-литровый двигатель Chevrolet Vortec V8, развивающий 400 лошадиных сил. Максимальная скорость, до которой способен разогнаться 5443-килограммовый лимузин, достигает 160 километров в час.
Фото: Mecum Auctions
Mecum Auctions выставлял лимузин на продажу в июне прошлого года. Тогда владелец планировал выручить за него не менее пяти миллионов долларов, однако финальная ставка оказалась намного более скромной – 600 тысяч долларов. Limo-Jet вновь попробуют продать на торгах, намеченных на 14-22 мая. Как и на прошлом аукционе, к лоту прилагается пикап Chevrolet 2500 HD с 13,4-метровым трейлером для его перевозки, хотя лимузин имеет все документы для передвижения по дорогам общего пользования.
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