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Единственный в мире лимузин-самолет оказался никому не нужен

Limo-Jet выставят на продажу второй раз за девять месяцев

Limo-Jet © Mecum Auctions
Мария Евдокимова
На аукционе Mecum Auctions вновь выстявят на торги единственный в мире лимузин-самолет, построенный на базе бизнес-джета компании Learjet. Необычный лимузин с бензиновым мотором V8 пытались продать в июне прошлого года, однако он оказался никому не нужен. Теперь аукционный дом вновь попытается найти ему хозяина.

Идея превратить частный бизнес-джет в лимузин пришла в голову Дэну Харрису из штата Орегон, который потратил на преображение около одного миллиона долларов. Фюзеляж самолета он оснастил специальной стальной рамой, одна разработка которой заняла два года. После этого он «обул» джет в 28-дюймовые автомобильные колеса и заменил газотурбинные двигатели динамиками.

Внутри 13-метровый нелетающий джет напоминает стандартный лимузин для вечеринок, если не считать иллюминаторов. В нем имеются кожаные диваны, 42-дюймовый плазменный экран, аудиосистема с сабвуфером и обильная подсветка пола, стен и потолка.

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Limo-Jet

Фото: Mecum Auctions

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В движение Limo-Jet приводит 8,1-литровый двигатель Chevrolet Vortec V8, развивающий 400 лошадиных сил. Максимальная скорость, до которой способен разогнаться 5443-килограммовый лимузин, достигает 160 километров в час.

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Limo-Jet

Фото: Mecum Auctions

Mecum Auctions выставлял лимузин на продажу в июне прошлого года. Тогда владелец планировал выручить за него не менее пяти миллионов долларов, однако финальная ставка оказалась намного более скромной – 600 тысяч долларов. Limo-Jet вновь попробуют продать на торгах, намеченных на 14-22 мая. Как и на прошлом аукционе, к лоту прилагается пикап Chevrolet 2500 HD с 13,4-метровым трейлером для его перевозки, хотя лимузин имеет все документы для передвижения по дорогам общего пользования.

В начале января компания S7 запустила в России сервис бронирования пассажирских самолетов для частных целей на компанию до 96 человек. Забронировать лайнер можно не выходя из дома, оставив заявку онлайн. Пока доступны перелеты только внутри страны.

Источник: Mecum Auctions