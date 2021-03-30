Единственный в мире лимузин-самолет оказался никому не нужен

Идея превратить частный бизнес-джет в лимузин пришла в голову Дэну Харрису из штата Орегон, который потратил на преображение около одного миллиона долларов. Фюзеляж самолета он оснастил специальной стальной рамой, одна разработка которой заняла два года. После этого он «обул» джет в 28-дюймовые автомобильные колеса и заменил газотурбинные двигатели динамиками.

Внутри 13-метровый нелетающий джет напоминает стандартный лимузин для вечеринок, если не считать иллюминаторов. В нем имеются кожаные диваны, 42-дюймовый плазменный экран, аудиосистема с сабвуфером и обильная подсветка пола, стен и потолка.