Lincoln Continental получил «суицидальные» двери

От обычного «Континенталя» седан в исполнении 80th Anniversary Coach Door отличается увеличенной на 152,4 миллиметра колесной базой. Благодаря этому инженерам удалось установить большие, открывающиеся на угол 90 градусов заднепетельные двери с электроприводом. Кроме того, юбилейные машины получили задний центральный тоннель с убирающимся внутрь столиком, оснащенным держателем для планшета и беспроводной зарядкой, сиденья Perfect Position с регулировками в 30 направлениях и систему активного шумоподавления.